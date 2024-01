Drama u životu fudbalske legende: Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti

​Život legendarnog fudbalera Majkla Ovena (44), inače osvajača Zlatne lopte 2001. godine, okrenuo se naglavačke kada je saznao kako je njegovom sinu Džejmsu (17) dijagnostifikovana neizlječiva Stargardtova bolest.

Stargardtova bolest uzrokuje degeneraciju stanica mrežnoga pigmentnog epitela i sloja fotoreceptora. Upravo je zbog te bolesti mladi Džejms, prije nego što je dočekao punoljetnost, oslijepio.

"Da, to je nešto s čime mora živjeti i na što se mora prilagoditi. On mi znači više od svega na svijetu, kada bih mu mogao dati moje oči i zamijeniti ih, to bi i učinio. Ali takve mu je karte život dao, nema smisla žaliti za onime na što nemate uticaja u životu. On ne razmišlja o tome zašto je baš on" rekao je Oven za "Daily Mail".

Oven je rekao kako se na početku vrlo teško nosio s dijagnozom koja je postavljena njegovom sinu, koji nikad neće moći potpuno nezavisno živjeti.

Ipak, uprkos teškim životnim okolnostima, Oven želi ostati pozitivan. Želi biti podrška svom sinu.

"Znao sam dolaziti ljut iz škole jer nisam mogao raditi neke stvari koje su mogla druga djeca. Neki su se ljudi znali šaliti na moj račun. Tada sam bio posve drugačija osoba. Bio sam puno negativniji zbog ove bolesti. Sada sve vidim na puno pozitivniji način. Za to je zaslužan moj otac. Pomogao mi je s time. Zbog njega sam srećnija osoba, naučio me čak i kako da se šalim na svoj račun."

Ipak, nisu uvijek bilo tako pozitivni.

"Slomio sam se prije 12 ili 13 godina kada mu je prvi put postavljena ta dijagnoza i kada smo shvatili što će to značiti za njegov život. Primjera radi, neće moći voziti. Neće moći voditi 'taj' razgovor o fudbalu u lokalnoj birtiji sa mnom i njegovim djedom. Znamo voditi te razgovore, ali on ne može vidjeti televiziju, zato baš i nije dio takvih razgovora" dodao je Oven za "Daily Mail"

Potom je istakao:

"Ali, znate šta?! Pričamo o drugim stvarima. Smijemo se o drugim temama, on može slušati, može se šaliti i smijati. Znam da je većina ljudi takvo, ali ja jednostavno ne mogu biti negativan. Nikad se ne probudim i mislim: 'Joj, jadan Džejms, njegove oči!'. Probudim se i razmišljam kakav je on dobar dečko. Baš je fantastičan. Ovo nije senzacionalna priča, mi iz ovoga uzimamo samo pozitivne stvari."

Otac i sin Oven na kraju su se intervjua šalili kako sada moraju provoditi više zajedničkog vremena, što je "najbolja stvar za jednog oca, ali najgora za sina".

Oven se svakog dana moli kako će se jednog dana pronaći lijek za njegovog sina.

"Molim da mu pronađu lijek. Čekam s prekrštenim prstima i stalno podižem svijest o toj bolesti. Međutim, nećemo samo precrtati idućih pet godina i samo sjediti nadajući se. Živimo život, ako se išta dogodi, odlično. Ako ne, i dalje će imati sjajan život" zaključio je legendarni Englez, koji je za reprezentaciju igrao 89 utakmica i dao 40 golova, prenosi "24Sata".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.