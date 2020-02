Dramatičan snimak spasavanja čovjeka iz zapaljenog vozila

Policija Elk Grouva objavila je dramatičan snimak spasavanja čovjeka iz vozila koje se zapalilo nakon udesa.

Policajac Džered Hjuston uspio je da spasi život vozača koji je ostao zarobljen u vozilu. Automobil se zapalio neposredno posle nesreće koja se dogodila prošle sedmice, a požrtvovana akcija učinila je da Hjuston postane heroj u SAD.

Vozač poslije udesa nije mogao da otvori vrata , dok je ispod haube pojavio plamen koji je prijetio da proguta vozilo.

Hjuston je brzo stigao do mjesta nesreće i ugledao automobil u suprotnoj traci, nakon čega je istračao iz službenog vozila i primjetio da je čovjek ne može da napusti vozilo.

Uspio je da izvuče čovjeka iz automobila, te mu tako spasi život. Vozač je prevezen u bolnicu sa lakšim povredama.

Pogedajte snimak:

When Seconds Matter...Recently Officer Houston responded to a single vehicle collision. When he arrived, he found the vehicle on fire w/the driver still inside. Officer Houston was able to free the driver. The driver was transported to a hospital w/non-life-threatening injuries. pic.twitter.com/wxZTpF0gV7