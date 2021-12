Dramatičan višak vakcina u Austriji - rok ističe

BEČ - U Austriji prijeti da propadne više miliona doza vakcina protiv virusa korona pošto im ističe rok važenja, upozorava organizacija "Ljekari bez granica".

U izvještaju, koji je objavila agencija APA, čak i ako bi se u prvom kvartalu sve osobe vakcinisale prvom, drugom ili buster dozom, pa i djeca, navodi se da bi do kraja marta 10,2 miliona doza ostalo u skladišu.

Ekspert "Ljekara bez granica" Markus Bahman rekao je da trenutno ima sedam miliona neiskorišćenih doza.

"To je dramatičan višak, zbog čega postoji potreba za djelovanje", kazao je on podsjećajući da vakcine imaju kratak rok važenja od šest do devet mjeseci.

Bahman ukazuje da je problem te vakcine proslijediti drugim zemljama, jer su proizvođači osigurali ugovorom pravo veta, u čemu je Moderna veoma striktna.

On je ukazao na problem s vakcinom AstraZeneka, koja se od ljeta gotovo uopšte više ne daje, a Austrija je dobila 5,2 miliona doza, od kojih je 2,2 miliona donirano.

Preostalih tri miliona doza nalazi se u skladištima i njima će isteći rok važenja.

Bahman je istakao i da je teško imati tačan podatak o vakcinama kojima ističe rok važenja, zbog nedovoljne transparentnosti vlasti.