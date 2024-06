Dramatične scene u Austriji: Bujica nosila automobile, uništena i biračka mjesta (VIDEO)

Nakon jakog nevremena u dijelovima Austrije, pojedina biračka mjesta za izbore za Evropski parlament bila su nedostupna ili ih je jako nevrijeme uništilo.

To je bio slučaj s biračkim mjestima u južnoj pokrajini Štajerskoj, tačnije u selu Dojčfajstricu sa oko 4000 stanovnika sjeverno od Graca, rekle su vlasti novinskoj agenciji APA u nedjelju ujutro.

Vlasti su vrlo brzo reagovale i premjestile pogođena biračka mjesta, navodi se u izvještaju APA-e. Prema navodima vlasti, ne očekuje se da će to uticati na izbore.

World weather news is from Austria, Good afternoon everyone, Torrential downpours of rain caused severe flooding yesterday in parts of Deutschfeistritz (Styria), Austria, Dozens of cars were washed away, and here are reports this was the worst flooding in over 100 years and… pic.twitter.com/gIezlU0cq4