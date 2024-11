Dramatični snimci iz Španije: Kuljaju bujice, spuštaju se tornada (FOTO/VIDEO)

Prolazak oluje Dana kroz Andaluziju posebno se osjetio u Malagi.

Jaka kiša izazvala je evakuacije, izlivanje rijeke Velez i njene pritoke Benamargose, obustavu brze pruge AVE između Malage i Madrida, otkazivanje letova, zatvaranje ambulanti i zdravstvenih centara u okrugu Malaga-Guadalhorse zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Pored toga, tornado je uništio benzinsku stanicu u Mihas Kosti, koja uključuje oblasti El Faro, La Kala de Mihas, Riviera del Sol i Kalahonda.

Tornado je takođe oštetio krovove nekoliko kuća u stambenom naselju La Noria.

Jednog kupca je tornado iznenadio dok je sipao gorivo u La Kali de Mihas.

U tom trenutku su se vrata zaključala, što je izazvalo paniku jer nije mogao da uđe unutra.

"Mogao je da uđe pukim čudom. Danas se ponovo rodio", rekla je za El Mundo Ines, zaposlena u benzinskoj stanici Galp u La Kali de Mihas.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, svi brzi vozovi Madrid-Malaga i Barselona-Malaga obustavljeni su od 13.30 časova i očekuje se da prekid potraje cijeli dan, saopštila je Renfe.

Zbog nevremena je pogođena i brza pruga Madrid-Granada, a otkazana su dva voza.

