Dramatični snimci nakon eksplozije u Leverkuzenu

LEVERKUZEN - Snažna eksplozija u fabrici za preradu otpada, u kojoj ima povrijeđenih, potresla je danas Leverkuzen i izazvala požar, koji je nakon nekoliko sati lokalizovan, javljaju lokalni mediji.

Internetom su počeli da kruže snimci, ali i poruke građana koji su preživjeli snažnu eksploziju.

"Jako smo se uplašili, tresli su nam se prozori na kući. Nadam se da niko od naših sugrađana nije nastradao", rekla je jedna žena u objavi na Fejsbuku.

Drugi sugrađanin rekao je da tako nešto do sada nije doživio i da je osjetio kako mu toplotni talas prži kožu.

Oblak dima vidljiv je i u okolnim gradovima, pa su ljudi počeli da dijele snimke i fotografije, pitajući se šta se dogodilo.

"Kod nas u Vajsdorfu videla sam ogroman dim, svi smo se uplašili. Nadam se da niko nije poginuo", napisala je žena na Fejsbuku.

Fliegt in Leverkusen erst Mal die Verbrennungsanlage in die Luft.... Explosion hat man wohl bis nach Köln gehört pic.twitter.com/4Z4O2TuoGU

Jedna žena zabrinuta je za bezbjednost svog sina koji radi u Leverkuzenu.

"Bojim se za njega. Prvo su nas pogodile poplave, a sad i ovo. Nije mi jasno zašto nam se ovo dešava", napisala je ona.

Podsjetimo, Vlasti su izdale hitno upozorenje građanima i naredili da svi zatvore prozore i vrata.

Policija je zatvorila sve ulaze i izlaze iz Leverkuzena, a vlasti su zamolile građane da ne opterećuju policiju, hitnu pomoć i vatrogasce kako bi što veći broj ekipa bio usmJeren ka ovom području.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8