Dramatični snimci potresa u Tadžikistanu: Putnici panično bježali sa aerodroma

DUŠANBE - Snažan potres magnitude 6,8 prema Rihteru jutros je pogodio Tadžikistan, a potres se osjetio u brojnim drugim susjednim državama.

Potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara, a epicentar mu je bio 82 kilometra od najbliže granice s Kinom.

Riječ je o planinskom području koje je na više od 4.500 metara nadmorske visine, a koje je rijetko naseljeno.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci potresa koji se osjetio i u Pakistanu, Uzbekistanu, Afganistanu. Na snimku sa aerodroma vidi se kako ljudi u trenutku kada je počelo podrhtavanje panično bježe.

Nakon ovog snažnog potresa, isto područje pogodilo je još nekoliko slabijih potresa. Jedan je bio magnitude 4.5 prema Rihteru, drugi 4,7, treći 4,8, a nakon prvog uslijedio je odmah i drugi magnitude 5,0 prema Richteru.

A magnitude 7.1 #Earthquake strikes in #Tajikistan, near the border with #China. Hope everyone will be safepic.twitter.com/GIlPYurQwD