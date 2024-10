Dramatično javljanje uživo reportera CNN-a (VIDEO)

TEL AVIV - U direktnom prenosu na CNN-u zabilježen je dramatičan trenutak pri kojem je novinar CNN-a u trenutku javljanja, dok nad Tel Avivom padaju fragmenti iranskih raketa, bio hitno prisiljen potražiti sklonište.

CNN-ov Džim Siuto javljao se uživo s jednog krova u Tel Avivu kada je Iran lansirao stotine raketa na Izrael.

U početku javljanja fragmenti raketa koje presreće izraelski protivraketni sistem padaju po Tel Avivu, ali poprilično daleko od lokacije na kojoj se nalazi Siuto. Kako javljanje odmiče, rakete se približavaju njemu, kao i fragmenti koji padaju s neba.

U tom trenutku situacija postaje poprilično ozbiljna.

"Moramo se skloniti s krova", kaže u jednom trenutku novinar.

"Ovo je bilo blizu, padaju vrlo blizu nas. Moramo ući unutra", čuje se on u javljanju uživo.

"Molim te, potraži sklonište", kaže mu, s druge strane, voditeljka Kaitlan Kolins.

Nakon toga čuje se samo tišina, a javljanje se uskoro prekida.

Incredible. Chilling images on CNN as Iran launches a barrage of missiles on Tel Aviv, Israel, sending @JimSciutto and crew to seek cover. pic.twitter.com/d1zlq2xlD0