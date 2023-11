Dramatično na Islandu: Dijelovi grada tonu, ispod kuća lava (VIDEO)

Seizmička aktivnost i podzemni tokovi lave pojačali su se tokom posljednjih nekoliko dana na poluostrvu Rejkjanes, u blizini glavnog grada Rejkjavika, zbog čega su vlasti prije šest dana evakuisale gotovo 4000 ljudi iz ribarskog grada Grindavika.

Prema islandskom seizmološkom centru, u posljednja 24 sata zabilježeno je oko 200 zemljotresa te i dalje postoji velika mogućnost vulkanske erupcije.

U najnovijem saopštenju navodi se da se izvor erupcije najvjerovatnije nalazi sjeverno od grada Grindavika, u blizini planine Hagafel.

Now a volcanic eruption in Iceland is becoming imminent as magma rises closer to the surface. Interview with Prof. Thorvaldur Thordarson. #grindavík #grindavik #iceland #island #volcano #vulkan pic.twitter.com/abkG49ZQoP