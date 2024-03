Dramatično na Islandu: Potoci lave stigli do evakuisanog grada (VIDEO)

Nakon erupcije vulkana na poluostrvu Rejkjanes na Islandu, lava je danas stigla do istočne odbrane malog evakuisanog grada Grindavik, javili su lokalni mediji.

Snažni i brzi tokovi lave počeli su da teku kasno sinoć, ali vlasti navode da su se od tada značajno smanjili, prenIo je BBC.

Aktivnost oko pukotine, prvobitno dugačke tri kilometra, je nestala.

Meteorološka kancelarija Islanda saopštila je da potoci lave i dalje teku, ali smanjenom brzinom.

Na jugu Islanda od sinoć je na snazi vanredno stanje.

Direktor Islandske civilne odbrane Vidir Rejnison rekao je da je urađeno sve što je moglo da se uradi i da je sada najveća briga kako će lava uticati na infrastrukturu, prenosi Tanjug.

Vulkan na islandskom poluostrvu Rejkjanes eruptirao je juče, četvrti put od decembra, izbacujući velike količine lave u vazduh.

Smatra se da je ovo najjača erupcija od decembra.

Iceland volcano erupts, 4th time in 4 months Icelandic meteorological office confirmed the eruption, that began Saturday night at around 20:23 local time, left a 2.9km fissure in the ground, spewing rivers of raging magma and clouds of ash in the same site as last month's event… pic.twitter.com/40v7xxqnVA