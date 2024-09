Dramatično na putevima u Beču, automobili pod vodom (VIDEO)

BEČ - Obilne kiše koje su zahvatile Austriju, ostavile su pod vodom dijelove Beča, a objavljene su fotografije poplavljenog autoputa između St. Pöltena i Beča, koji je sada zatvoren.

Inače, građane su jutros probudile sirene za uzbunu, a s obzirom na to su nivoi rijeka ubrzano rasli. Veliki broj ulica, kuća i drugih objekata je takođe poplavljen.

U posljednjih nekoliko sati na području grada Beča izvedeno je više od 1.100 operacija, a pojedina područja su ostala bez struje, prenosi Klix. Vatrogasna služba i dalje očekuje veliki obim operacija te je pozvala dodatno osoblje.

Olujno nevrijeme dodatno je uzrokovalo probleme pa su vatrogasci samo za nekoliko sati imali 1.100 intervencija u Beču.

Central Europe hit by heavy rains, causing flooding in multiple rivers! Salzburg, Austria, sees Salzach River overflow its banks. Stay safe, follow updates, and be prepared for more flooding in the region! #Salzburg #Austria pic.twitter.com/LD5jeEHsZX