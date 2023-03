Dramatično u Izraelu, zauzet aerodrom u Tel Avivu (VIDEO)

TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odložio je današnje obraćanje javnosti, u kojem se očekivalo da će saopštiti da će obustaviti zakon o reformi pravosuđa, nakon što su mu koalicioni partneri poručili da ne odstupi, objavio je izraelski kanal "Kanal 12".

Zbog toga što su sindikalci zauzeli aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, došlo je do toga da su odloženi svi letovi iz Tel Aviva.

Istovremeno, najveći izraelski sindikat pokrenuo je štrajk širom zemlje u brojnim sektorima, priključivši se protestima protiv plana vlade o reformi pravosuđa.

#Israel: Flights from Ben Gurion Airport halted amid protests against judicial reform in Israel. Israel Doctors' Union announced the suspension of the healthcare system from Tuesday until the announcement of the abolition of judicial reform. pic.twitter.com/gpoPnUFqW7