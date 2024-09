Dramatično u Poljskoj: Evakuisan grad, građanima naređeno da bježe na brda (VIDEO)

Izuzetno obilne padavine koje su pogodile centralnu Evropu izazvale su smrtonosne poplave u regionu u kojima su život izgubile još četiri osobe u Poljskoj, tri u Češkoj i jedna u Rumuniji, čime je ukupan broj poginulih porastao na 16.

Gradonačelnik poljskog grada Nisa Kordijan Kolbijarž zatražio je od 44.000 stanovnika da se evakuišu jer prijeti poplava.

On je zatražio od građana da se popnu na brda, navodeći da postoji razlog da dođe do potopa u gradu i probijanja nasipa iz okolnog jezera, prenio je BBC.

Osim Poljske, poplave su zahvatile dijelove Austrije, Češke i Rumunije, jer je sistem niskog pritiska koji prelazi preko regiona danima izazivao rekordne kiše, a očekuje se da će uskoro pogoditi Slovačku i Mađarsku, prenio je AP.

Torrential rain in Central Europe: Rivers overflow their banks in several countries, flooding thousands of homes. The situation is complicated in Poland, the Czech Republic, Lower Austria, Romania and Slovakia. Dead and missing people have been reported. pic.twitter.com/68wMY4cz4j