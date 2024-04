Dramatično u SAD: Oluje i tornada prevrću vozila i ruše kuće, ima mrtvih (VIDEO)

Tri osobe su povrijeđene u okrugu Lankaster u američkoj državi Nebraska kada se zbog razornog tornada urušio industrijski objekat u kojem je bilo 70 ljudi, a svi su evakuisani, saopštile su vlasti. Danas stižu informacije da je snažna olija zahvatila dijelove jugoistoka SAD, te da ima mrtvih.

Više tornada pogodilo je u petak Nebrasku i američku saveznu državu Ajovu, a najrazorniji je pogodio sjeverozapadna predgrađa Omahe, grada sa 485.000 stanovnika, čemu svjedoče i brojni snimci na društvenim mrežama.

My hometown took a direct hit today. I'm hoping for the best, but building a wall around my heart for sad news. Wishing everyone in the Midwest the best this tornado season. https://t.co/rLA90ZZxNc