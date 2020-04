Dron snimio "masovne grobnice " u Njujorku

NJUJORK - Bespilotna letjelica snimila je radnike u zaštitnim odijelima kako spuštaju kovčege u masovnu grobnicu u gradu Njujorku, gdje raste broj preminulih od posljedica korona virusa.

Na snimcima se vidi kako radnici koriste merdevine kao bi se spustili u veliku jamu na ostrvu Hart, gdje polažu kovčege.

Ostrvo Hart je prije više od 150 godina korišćeno kako bi se sahranili građani koji nemaju rođake ili čija porodica nije mogla da priušti da organizuje sahranu.

Kako navodi BBC, moguće je da su to kovčezi žrtava korona virusa, mada to još nije jasno.

Prema najnovijim podacima, u državi Njujork zabilježeno je više slučajeva korona virusa nego u bilo kojoj drugoj saveznoj američkoj državi.

Broj zaraženih u Njujorku porastao je za 10.000 u četvrtak i trenutno iznosi 159.937, dok je 7.000 ljudi preminulo.

Footage: NYC workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a century, the island has served as a potter’s field for dead. #NewYork #America #USA pic.twitter.com/jJWnwoBaSX