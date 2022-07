Dron spasio dječaka od utapanja

GANDIA - Pionirska služba za spašavanje dronovima koja djeluje duž španskih plaža spasila je ovog mjeseca život 14-godišnjaku dok se borio protiv snažnog plimnog talasa kod plaže u Valenciji, saopštili su operateri službe.

Dron je izbacio pojas za spasavanje u more koji je bio u stanju da drži tinejdžera na površini upravo dok je počinjao tonuti pod valom, dok služba za spašavanje nije stigla nekoliko momenata kasnije.

"Kada smo stigli vidjeli smo da je dječak u veoma lošem stanju, skoro potpuno bez energije da se održava na površini, tako da sam izbacio pojas za spasavanje", izjavio je za Reuters Miguel Angel Pedrero, pilot drona u General Drones, firmi koja snabdijeva spasilačku službu tehnologijom.

"To je zbog snažnih valova bio komplikovan manevar, ali smo konačno bili u stanju da mu pružimo pojas za spašavanje i on je bio u mogućnosti da pluta dok spasioci nisu stigli do njega", kazao je.

General Drones sa sjedištem u Valenciji, počela je podržavati osoblje službe za spašavanje u 2017. u mjestu Sagunto, nešto sjevernije od Valencije.

Firma sada ima više od 30 pilota i njihovih dronova koji rade za službe spašavanja na 22 plaže širom Španije, pružajući podršku za brzu reakciju u kritičnim trenucima potencijalnog utapanja prije nego što pripadnici službe za spašavanje dođu na lice mjesta.

"Te dodatne sekunde od vitalnog su značaja u nekim slučajevima i također dopuštaju spasilačkim timovima da se primaknu osobi na mirniji i oprezniji način – dodao je Pedrero.

Nakon što je spašen, 14-godišnjak, poslat je u lokalnu bolnicu kada mu je osoblje hitne pomoći pružilo pomoć. On je poslat kući nakon 24 sata.

Ukupno 140 ljudi je poginulo u nesretnim slučajevima utapanja u Španiji u prvih šest mjeseci ove godine, za 55 odsto više nego u istom periodu 2021,prema španskoj kraljevskoj federaciji za spasavanje.