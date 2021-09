Dronom po prvi put transportovana krv u Austriji

​BEČ - Crveni krst Austrije je danas, prvi put u Austriju, sproveo transport konzerve krvi automatizovanim dronom.

"Ova akcija je bila simbolična. Let od opštinske jedinice u Lilienfeldu do obližnje pokrajinske bolnice trajao je samo par minuta. On pokazuje kako dronovi mogu pomoći i olakšati naš život", navodi se u saopštenju Crvenog krsta.

Komandant hitne pomoći Crvenog krsta Geri Foitik rekao je da se dronovi već sada upotrebljavaju u potrazi za ljudima ili za brzo utvrđivanje situacije nakon velikih saobraćajnih udesa.

Transport konzervi krvi dronom, prema njegovim riječima je, dalja obećavajuća primjena ove tehnologije.

Hitna pomoć se nada da će biti stvoreni pravni okviri za veću upotrebu dronova.