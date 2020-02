Druga bolnica u Kini izgrađena u rekordnom roku, pojavile se kritike

PEKING - Kina je danas završila izgradnju i druge bolnice u Vuhanu za izolaciju i liječenje pacijenata od virusa korona, od kojeg je preminulo više od 560 ljudi.

Očekuje se da će uskoro početi testiranje novog antivirusnog lijeka na prvoj grupi pacijenata, prenio je AP.

Ljudi sa blažim simptomima prebačeni su u improvizovane bolnice u sportskim centrima, izložbenim salama i drugim javnim prostorima.

Zdravstveni sistem u centralnom gradu Vuhanu, gdje je epidemija prvi put otkrivena u decembru, preplavljen je hiljadama oboljelih.

Nova bolnica sa 1.500 kreveta, specijalno izgrađena za pacijente koji su zaraženi virusom korona, otvorena je nekoliko dana nakon što je bolnica sa 1.000 kreveta sa montažnim odjeljenjima i izolacionim prostorijama počela da prima pacijente.

Vuhan ima još 132 mjesta za karantin sa više od 12.500 ležajeva, navela je zvanična kineska novinska agencija Sinhua.

Kineske zdravstvene vlasti prijavile su 563 smrtna slučaja i veliki skok broja zaraženih - 28.018.

Time-lapse video: Leishenshan Hospital main construction complete. This is the 2nd the second emergency hospital built in #Wuhan, #China to cope with the demands of the #CoronavirusOutbreak after the Huoshenshan Hospital. (Credits:@JackLia07395567) pic.twitter.com/1578i6z4sr — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) February 6, 2020

#ChinaTech: Smart disinfection robots used at hospitals in central China's Wuhan in fight against novel #coronavirus outbreak pic.twitter.com/ZWdb0w8ORH — China News 中国新闻网 (@Echinanews) February 5, 2020

Po objavljivanju informacije da je otvorena i druga bolnica u Kini u kojoj će se zbrinjavati pacijenti zaraženi od koronavirusa, na društvenim mrežama su se pojavile i kritike.

Jedan od korisnika društvene mreže Tviter podijelio je video-snimak na kojem se vidi da se veliki broj pacijenata nalazi u istoj prostoriji koju je nazvao "kamp smrti", te da nisu izolovani, što nije prihvatljivo.

Drugi korisnik je bolnicu uporedio sa zatvorom uz komentar "Dobro došli u pakao".

#China Video from #Wuhan Fangcang Hospital built in a few days to "quarantine" Wuhan citizens with mild to moderate #WuhanCoronavirus symptoms. The complete lack of isolation and medical equipment in this "hospital" tells us it is virtually a death camp.pic.twitter.com/qoqiYbIZ0y — W. B. Yeats (@WBYeats1865) February 6, 2020