Društvene mreže "gore" zbog Grete Tunberg

Rijetki dosad nisu formirali snažno mišljenje o potresnom govoru 16-godišnje Šveđanke Grete Tunberg. Međutim, neke kritike na njen račun idu i previše daleko.

Greta Tunberg, tinejdžerka i aktivistkinja za očuvanje životne sredine, održala je pred Ujedinjenim nacijama govor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Ona je osudila svjetske vođe rekavši im da su propustili da preduzmu snažne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i upitala ih "kako se usuđuju".

"To je sve loše. Ne bi ni trebalo da budem ovde, već u školi na drugoj strani okeana, ali svi vi dolazite nama mladima i u nama tražite nadu. Kako se usuđujete? Ukrali ste mi snove i moje djetinjstvo ispraznim riječima", obratila im se.

Nakon potresnog i emotvnog nastupa, na društvenim mrežama, kao i u nekim konzervativnim medijima, juče i danas javila se prava bujica ismijavanja, zgražavanja, pa čak i uzrujanosti Gretom, uz tvrdnje kako je ova djevojka izmanipulisana i da joj ne bi trebalo davati mjesto na svjetskoj pozornici.

U komentarima se javljaju oni koji smatraju da je neprimjereno, sramotno, pa i jezivo da 16-godišnjakinja s Aspergerovim sindromom, koji se očitava u njenoj mimici, intonaciji i njenom nastupu, drži bijesne moralne pridike svijetu.

Ispod članaka o njoj na društvenim mrežama može se naći na desetine manje ili više anonimnih komentara poput "slika sve govori, užas, kad takva osoba bez obzira na godine ima podršku medija za svoje bolesne frustracije, na psihijatriju s njom što prije" ili "dobar performans u režiji UN-a".

Kao što to obično biva, ovi maliciozni komentari uglavnom su precrtana slika komentara iz svijeta.

Tako je konzervativni voditelj i istaknuti kritičar političke korektnosti Dejv Rubin na Twitteru napisao: "U pravu je oko nekih stvari. 1. Ne bi trebalo da bude tu. 2. Ljudi su joj ukrali snove praznim riječima... Samo ne oni ljudi na koje misli."

She is right about a few things. 1. She shouldn’t be up there. 2. People have stolen her dreams with empty words...just not the people she thinks.pic.twitter.com/uo86W3s7Mm