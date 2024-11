Društvene mreže "gore" zbog Trampa, poznat je i razlog (FOTO)

​O narandžastom tenu Donalda Trampa godinama ne prestaje da se priča, ali nove fotografije novoizabranog predsjednika uzburkale su društvene mreže.

Unuka Donalda Trampa, Kai, podijelila je na svom profilu na Twitteru fotografije sa djedom na kojima se vidi da Tramp nema prepoznatljivu boju lica, odnosno šminku koju očigledno koristi.

"Nedjelja sa djedom", napisala je Kai u opisu fotografije, a komentari su ubrzo počeli da se nižu.

U većini komentara pratioci su pisali da je srećna što ima takvog deku, ali naravno bilo je i onih koji se tiču tena.

"Zašto sada nema narandžasto lice", "Ovo je prvi put da ga vidim bez šminke i nisam ga prepoznala dok nisam pročitala Tramp", "Tramp bez šminke", samo su neki od komentara.

Njenu objavu vidjelo je više od 19 miliona ljudi, prenosi "b92".

