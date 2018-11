Državljanin BiH optužen za izazivanje eksplozije u kojoj je poginulo pet osoba

U Okružnom sudu Frankenthal počeo je sudski proces protiv državljanina BiH (63) koji je optužen za izazivanje velike eksplozije u kojoj je 17. oktobra 2016. u krugu fabrike BASF u Ludvigšafenu poginulo pet osoba, dok ih je 44 povređeno.

Za optuženog se navodi da je kao član ekipe koja je bila angažovana na radovima prerezao cijevi gasovoda motornom pilom, a što je prouzrokovalo eksploziju. Takođe, tom prilikom teže povrede zadobio je i sam optuženi.

On u Njemačkoj živi od 1992. godine i do ovog incidenta nije krivično gonjen.

Tokom istrage on je naveo da ne može objasniti kako je došlo do ove tragedije. Tužilaštvo cijeni da je nastala neposredna šteta od tri miliona evra, uz napomenu da se uzroci štete kreću i do 500 miliona evra, piše Klix.ba.