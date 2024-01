Državljanin BiH “u raljama” austrijske birokratije

BEČ - Državljanin Bosne i Hercegovine i otac troje djece, uprkos činjenici da u Austriji živi 30 godina i ima stalnu boravišnu dozvolu, dobio je odbijenicu za kupovinu nekretnine.

Naime, on je dobio odbijenicu od najviše austrijske administrativne sudske instance nakon žalbe uprave tirolskog okruga Landek.

On stan iznajmljuje još od 2009. godine i vremenom je radeći u jednom tirolskom hotelu (kao konobar i somelije) uspio da stekne određeni novčani iznos za koji je mislio da kupi tu nekretninu. On je svoj zahtjev vlastima okruga obrazložio činjenicom da on, zajedno sa porodicom, želi da nastavi da živi u Tirolu.

Međutim, iako se radi o osobi koja je na brojne načine: društvene, kulturne, sportske uključena u život Tirola, vlasti okruga su odbile njegov zahtjev sa obrazloženjem da on ima stalnu boravišnu dozvolu, ali nije državljanin EU. Upravo zato, na njega se primjenjuju sva pravila kao i na ostale tzv. međunarodne rezidente. Uz sve to, za prodaju nekretnine mora da postoji i javni interes.

Međutim, kako nije postojao javni interes, uprava okruga Landek odbila je njegov zahtjev još decembra, 2020. godine. On je uložio žalbu i viša sudska instanca je prihvatila njegovu žalbu i odlučila u njegovu korist. Oni su tada odluku obrazložili da, iako ne postoji javni interes, postoji privatni i to bi trebalo da bude izjednačeno.

Međutim, uprava okruga je onda odlučila da uloži žalbu koja je nedavno riješena u njihovu korist, a bh. državljanin je dobio odbijenicu. U najnovijoj odluci stoji da javni interes mora da postoji, te da privatni jednostavno nije dovoljan. Ipak, kako prenosi tirolski Tiroler Tageszeitung, očigledno se to pravilo ne primjenjuje na sve, jer je ruska milijarderka Jelena Baturina bez problema kupila vilu u Aurachu.

Inače, mediji podsjećaju da, iako postoje pravila na državnom nivou za kupovinu nekretnina u Austriji, postoje ključne razlike u dva velika grada i nekim zapadnim pokrajinama.

Na primjer, u Gracu, državljani trećih zemalja ne moraju posjedovati posebnu dozvolu za kupovinu kuće. Isto tako, u Beču, ako bračni par kupuje nekretninu i jedan supružnik je austrijski državljanin, ne moraju prolaziti kroz proces dobijanja dozvole.

Međutim, u Tirolu, gdje je visok nivo turizma i kuća za odmor, samo građani EU, EGP i Švajcarske imaju dozvolu da kupe nekretninu kao stranci.

