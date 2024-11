Državni sekretar Džordžije: Glasanje prekinuto zbog ruskih prijetnji bombom

ATLANTA - Državni sekretar Džordžije Bred Rafensperger rekao je danas novinarima da neuvjerljive prijetnje koje su nakratko poremetile glasanje na dva biračka mjesta, potiču iz Rusije.

"Čuli smo neke prijetnje ruskog porijekla. U interesu javne bezbjednosti to uvijek provjeravamo i veoma smo odgovorni kada čujemo za takve stvari. Izgleda da su spremni na nestašluk i ne žele da imamo glatke, poštene i tačne izbore. Sve što nas može navesti da se međusobno borimo - oni to računaju kao pobjedu", rekao je on, ne navodeći kako su državni zvaničnici utvrdili da su prijetnje bombom stigle iz Rusije, prenosi CNN.

Lažne prijetnje dovele su do privremenog zatvaranja biračkih mjesta u Union Sitiju, nedaleko od Atlante, prema navodima policije okruga Fulton. U saopštenju Federalnog istražnog biroa (FBI) nije se pominjao izvor prijetnje.

"FBI zna za nekoliko prijetnji bombama koje su upućene u Džordžiji. Integritet izbora i zaštita naše zajednice su naš najveći prioritet, a FBI blisko sarađuje sa državnim i lokalnim partnerima za sprovođenje zakona kako bi odgovorili na prijetnje na izborima i zaštitili naše zajednice dok Amerikanci ostvaruju svoje pravo glasa", navodi se u saopštenju FBI.

U saopštenju se dodaje da FBI nema informacije koje bi ukazivale da je prijetnja vjerodostojna.

U SAD se danas održavaju predsjednički izbori. Na početku glasanja na predsjedničkim izborima, američke vlasti su upozorile ''na veliku kampanju dezinformacija Moskve'', prenosi Tanjug.

