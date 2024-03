Duma usvojila tekst u vezi sa 25-godišnjicom NATO bombardovanja SRJ, šta u njemu piše

MOSKVA - Ruska Državna duma usvojila je na plenarnoj sjednici nacrt obraćanja u vezi sa 25. godišnjicom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

"Oba doma Savezne skupštine Rusije obraćaju se UN, međunarodnim parlamentarnim organizacijama i parlamentima stranih država sa pozivom da osude vojnu operaciju zemalja NATO-a protiv Jugoslavije, da se suprotstave pokušajima mijenjanja istorijske istine o tragičnim događajima 1999. godine u interesu kolektivnog Zapada i da preduzmu mjere kako bi se članice Alijanse pozvale na međunarodnopravnu odgovornost za agresiju protiv Jugoslavije", navodi se u tekstu obraćanja, piše "Sputnjik, prenosi Srna.

U tekstu se ističe da je činjenica da je napad zemalja Alijanse na Jugoslaviju prošao nekažnjeno stvorila preduslove za nove vojne akcije širom svijeta pod maskom izjava o borbi "za vrijednosti slobode i demokratije".

Osim toga, u tekstu je navedeno da je ubijeđenost kolektivnog Zapada u njegovu nepogrešivost i u to da ima pravo da odlučuje o sudbinama drugih naroda i država dovela do stvaranja neonacističkog režima u Ukrajini koji je nakon državnog udara 2014. godine krenuo da sprovodi ono što su poslanici nazvali "politikom genocida nad ruskim stanovništvom", te da je to izazvalo i oružani sukob na teritoriji Ukrajine".

