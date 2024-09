Dunav se izlio u Budimpešti (VIDEO)

BUDIMPEŠTA - Dunav se izlio iz korita u Mađarskoj, a voda je poplavila kej i stigla do zgrade parlamenta u Budimpešti.

Kako javljaju mađarski mediji, Dunav je poplavio donji kej u Pešti, a voda je stigla i do zgrade mađarskog parlamenta.

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je jutros na konferenciji za medije da je situacija sa poplavama i dalje ozbiljna i teška.

"Naša pažnja ne smije da popusti ni poslije najvećeg vodostaja, jer poslije toga može doći do problema“, poručio je Orban, prenosi Nova.rs.

Narednih nedelju dana ne očekuje se jaka kiša.

Dodao je da se očekuje da će poplava napustiti zemlju do sredine sljedeće nedjelje.

The Danube has flooded in Budapest! This is what the lowest part of the city looks like The water level is expected to rise for two more days #Powodź #Powodz2024 #Budapest pic.twitter.com/Mp8hmAPAUu