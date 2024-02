Dužnik iz BiH osuđen zbog napada na sudske izvršitelje

SALCBURG – Državljanin Bosne i Hercegovine proglašen je krivim danas zbog napada na sudske izvršitelje te neovlašćeno uklanjanje sudskih oznaka sa zaplijenjene imovine.

Naime, kako prenose austrijski mediji, on je želio da spriječi da mu se oduzme pokretna imovina koja se nalazila u Flachgau, mjestu njegovog prebivališta.

S obzirom da je imao dug od 100.000 evra, sudski izvršitelji su došli da mu zaplijene dva automobila, kako bi se koliko toliko nadoknadio dug.

Na današnjem suđenju državljanin BiH je tvrdio da nije znao da je riječ o sudskim izvršitlejima jer mu, kako on tvrdi, nisu pokazali identifikacione dokumente. Navodno, i sam sudski izvršitelj je bio agresivan prema njemu. Kada je riječ o neovlašćenom skidanju sudskih oznaka sa automobila, on se pravdao da nije vidio nikakve oznake, a ako su i skinute, onda su same pale.

Ipak, ovi izgovori nisu urodili plodom i on je proglašen krivim.

