Dva autobusa u kojima se nalazi 39 palestinskih žena i djece napustili zatvor Ofer

Izraelske službe objavile su videosnimak koji prikazuje trenutak kada dva autobusa u kojima se nalazi 39 palestinskih žena i djece napuštaju zatvor Ofer.

Prva grupa palestinskih žena i djece puštena je iz izraelskih zatvora u sklopu sporazuma o primirju između Izraela i Hamasa, piše Al Jazeera.

Posrednik Katara kaže da je 13 Izraelaca, uključujući dvojno državljanstvo, 10 Tajlanđana i jednog Filipinca pušteno u Gazu.

Nakon sedam sedmica rata, Palestinci u bombardiranoj Gazi prvu pauzu u borbi dočekuju s pomiješanim osjećajima.

Izraelska vojska kaže da je sjeverna Gaza izvan granica, blokirajući raseljene Palestince da se vrate kući.

Više od 14.800 ljudi ubijeno je u Gazi od 7. oktobra. U Izraelu, zvanični broj poginulih u Hamasovim napadima iznosi oko 1.200.

