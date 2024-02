Dva bombaška napada, više mrtvih i ranjenih (FOTO/VIDEO)

PAŠIN - U dva bombaška napada na izborne kancelarije jedne političke partije i jednog nezavisnog kandidata u jugozapadnom Pakistanu su poginule najmanje 24 osobe.

Ranjeno je više od 20 ljudi.

Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napade, koji su se desili dan prije održavanja parlamentarnih izbora u Pakistanu, javlja "AP".

Prvi napad dogodio se u Pašinu, okrugu u provinciji Beludžistan, rekao je portparol pokrajinske vlade Džan Ačakzaj.

25 Killed In Twin Blasts Outside Pak Candidates' Offices In Balochistan At least 25 people were killed and 42 others injured on Wednesday in two devastating bomb blasts targeting election offices in Pakistan's restive Balochistan province, a day before the general elections in… pic.twitter.com/yvJpltd62h