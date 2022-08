Dva kamiona smrskala autobus, poginulo 15 osoba

ULJANOVSK - Najmanje 15 osoba je poginulo, a pet je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod ruskog grada Uljanovsk, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Udes se dogodio u Nikolajevskom okrugu Uljanovske oblasti, na autoputu M5, kada su dva kamiona bukvalno smrskala putnički minibus u kojem je bilo 20 ljudi, prenijela je agencija Interfaks ranije.

"Prema posljednjim informacijama, poginulo je 15 osoba, povrijeđeno je pet uključujući djecu", rekao je izvor za TAS S.

Uljanovsk se nalazi na oko 700 kilometara istočno od Moskve.

