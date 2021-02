Dva zemljotresa potresla Drač, stanovnici u panici

DRAČ - Dva slabija zemljotresa jačine 3,2 i 3,5 stepeni potresla su rano jutros oblast oko Drača u Albaniji, objavljeno je na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.

Prvi zemljotres jačine 3,2 zabilježen je oko 4 sata ujutru, dok je drugi jačine 3,5 zabilježen pola sata kasnije na dubini od 15 metara, a epicentri oba zemljotresa bili su u moru, 20-ak kilometara od Drača.

Prema pisanju lokalnih medija, iako zemljotresi nisu bili snažni, uznemirili su stanovnike.

M3.5 #earthquake (#tërmet) strikes 39 km NW of #Tirana (#Albania) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/2Dcbs7id7A