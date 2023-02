Dva zemljotresa potresla Kahramanmaraš

Tlo u Turskoj se ne smiruje ni danas, treslo se u Kahramanmarašu.

Do prvog zemljotresa došlo je oko 15.45 časova, pokazuju podaci EMSCE-a.

Jačine je bila 2,5 stepena po Rihteru.

Nedugo zatim osjetio se novi, koji je bio znatno jači 4,7 stepeni po Rihteru

#Earthquake (#deprem) M2.5 occurred 13 km SE of #Kahramanmaraş (#Turkey) 7 min ago (local time 17:41:27). More info at: https://t.co/LBaVNedOuH https://t.co/6VZBHL4dda https://t.co/zievg2ylnA pic.twitter.com/eTMJWKfwL9