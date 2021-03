Dvanaest država podnijelo tužbu protiv Bajdenove administracije

VAŠINGTON - Državni tužioci 12 saveznih američkih država podnijeli su u ponedjeljak tužbu protiv administracije predsjednika SAD Džoa Bajdena nakon što je u januaru izdao izvršnu naredbu koja posebno predviđa utvrđivanje takozvanih socijalnih troškova za emitovanje gasova staklene bašte.

Bajdenovu administraciju tuže Mizuri, Arizona, Arkanzas, Indijana, Kanzas, Montana, Nebraska, Ohajo, Oklahoma, Južna Karolina, Tenesi i Juta.

Pravni postupak vodi državni tužilac u Mizurija Erik Šmit.

"Određivanje socijalnih troškova za gasove sa efektom staklene bašte u suštini je spekulativan, politički motivisan i nedefinisan zadatak, koji uključuje pokušaj predviđanja nepredvidivih okolnosti kao što su migracije ljudi, međunarodni sukobi i globalne katastrofe stotinama godina u budućnost" , navodi se u tužbi.

"Dodjeljivanje takvih vrednosti suštinski je zakonodavna radnja koja spada u isključivu nadležnost Kongresa", dodaje se.

Prema navodima tužbe, naredba će izazvati nesagledive posljedice po američku ekonomiju i građane.

"U teoriji, proračun socijalnih troškova Bajdenove administracije opravdao bi nametanje biliona dolara regulatornih troškova američkoj ekonomiji svake godine kako bi se nadoknadili ti navodni troškovi", stoji u tužbi, piše "Sputnik international".

"U praksi, naredba predsjednika Bajdena nalaže saveznim agencijama da koriste ovu ogromnu cifru kako bi opravdale jednako ogromno širenje savezne regulatorne moći koja će zadirati u svaki aspekt života Amerikanaca - od njihovih automobila, njihovih frižidera i domova, do njihovih namirnica i računi za električnu energiju", dodaje se.

Najavljujući tužbu zbog "socijalnih troškova" na Twitteru, Šmit je Bajdenov izvršni nalog nazvao nezakonitim prekršajem.

"Izvršni nalog o zaštiti javnog zdravlja i životne sredine i razvoju nauke za suzbijanje klimatske krize" izdala je administracija Bajdena 20. januara.

"Socijalni trošak" definisan je kao unovčena šteta koja se dovodi u vezu sa povećanjem emisije gasova sa efektom staklene bašte, a koristiće se za tačno određivanje društvene koristi od smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Prema izvještajima, očekuje se da će privremeni troškovi za emisiju ugljen-dioksida iznositi oko 51 dolar po metričkoj toni. U vrijeme Obamine administracije govorilo se da iznosi 50 dolara po metričkoj toni, dok je Trampov kabinet tu procjenu spustio na 7 dolara po metričkoj toni zgljen-dioksida.

TODAY I led a 12 state coalition in filing suit against President Biden's administration over the massive expansion of federal regulations through executive order. We’re fighting back against this unlawful federal overreach. See more on the lawsuit. https://t.co/38lhpHurEr pic.twitter.com/S2PhXLdRGH