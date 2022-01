Dvije godine od početka širenja vijesti o virusu iz Kine

​Prije tačno dvije godine CNN je objavio vijest s naslovom: "Misteriozni kineski virus proširio se na Japan, nalikuje smrtonosnom SARS-u", a BBC je par dana prije objavio članak s naslovom: "Trebamo li se bojati misterioznog kineskog virusa".

Bile su to prve vijesti o virusu koji će promijeniti svijet.

U nastavku se navode neki od tekstova sa početka pandemije. Evo što se pisalo o koroni dok se još nije gotovo ništa znalo o njoj. Od tada do danas od korone u svijetu umrlo preko 5,5 miliona ljudi, a zaraženo je preko 320 miliona ljudi.

CNN: Misteriozni kineski virus proširio se na Japan, nalikuje smrtonosnom SARS-u

Tog je dana u Japanu službeno potvrđen prvi slučaj zaraze novim tipom virusa korona, a CNN navodi da su prvi slučajevi oboljenja zabilježeni u Kini, gdje je zbog zaraze tim virusom umrla jedna osoba, a desetero ljudi je bilo u kritičnom stanju.

Novi soj virusa korona pripada istoj porodici kao i smrtonosni teški akutni respiratorni sindrom (SARS) te bliskoistočni respiratorni sindrom (MERS). Pojavio se prvo u Wuhanu, jednom od najvećih kineskih gradova, a zatim se proširio na Tajland te sada i na Japan, pisao je CNN.

Posjetio Wuhan

Japanske vlasti su danas saopštile da se muškarac u 30-ima koji je otputovao u Wuhan zarazio tim virusom. 3. januara dobio je visoku temperaturu, a tri dana kasnije vratio se u Japan, gdje se nakon testiranja utvrdilo da je pozitivan na novi soj virusa korona.

Od tada se oporavio i juče je otpušten iz bolnice. Rekao je da za vrijeme svog boravka u Wuhanu nije posjetio tržnicu morske hrane koja je povezana s mnogim slučajevima zaraze.

Kobna tržnica morske hrane

Prvi slučaj i većina slučajeva zaraze povezani su s kupovinom namirnica na tržnici morske hrane u Nanhui, koja je od 1. januara zatvorena radi dezinfekcije. Gradske vlasti Wuhana juče su saopštile da su neki uzorci uzeti s te tržnice bili pozitivni na novi soj virusa.

Na toj su se tržnici, osim ribe, prodavale i druge žive životinje, uključujući ptice, zečeve i zmije, što ukazuje na to da se virus mogao prenijeti na ljude sa životinja, kao što je bio slučaj sa SARS-om i MERS-om.

Upozorenja za putovanje

Stručnjaci još nisu isključili mogućnost da se virus počeo prenositi s osobe na osobu.

Juče su američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti objavili upozorenje razine 1, najniže od zdravstvenih upozorenja prilikom putovanja, u kojem su poručili da posjetioci Wuhana budu svjesni moguće opasnosti i da primjenjuju uobičajene mjere opreza.

Možda se počeo prenositi s čovjeka na čovjeka

Kineske zdravstvene vlasti i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) dalje su tvrdili da ne postoje očiti dokazi da se virus počeo prenositi s čovjeka na čovjeka.

Ali prošloga petka zdravstvene vlasti u Wuhanu rekle su da se ne može isključiti mogućnost prenosa virusa s čovjeka na čovjeka.

Navele su primjer para koji se zarazio novim korona virusom, pri čemu se suprug, koji je radio na tržnici s hranom u Nanhui, zarazio prvi, a zatim njegova supruga.

Nije tako smrtonosan kao SARS

Za sada se čini da novi virus korona nije tako smrtonosan ili zarazan kao SARS ili MERS. Simptomi su uglavnom visoka temperatura, kašalj i problemi s disanjem.

Danas je od početnih desetoro, šestoro pacijenata još u kritičnom stanju. Neki imaju zatajenje bubrega i jetre, a dvoje je na aparatima.

BBC: Trebamo li se bojati misterioznog kineskog virusa?

Misteriozni virus, koji ranije nije bio poznat naučnicima, izaziva ozbiljnu bolest pluća u kineskom gradu Wuhanu. Više od 50 ljudi je zaraženo, a sedmoro je u kritičnom stanju.

On uzrokuje upalu pluća kod pacijenata, pa kako do sada nije otkriven, razina opreza je veoma velika, jer se još ne zna koliko je opasan, piše BBC.

Kakav je ovo virus?

Uzorci virusa uzeti su od pacijenata i on je prošao kroz laboratorijske analize, nakon čega je Svjetska zdravstvena organizacija zaključila da se radi o virusu korona. Virus korona često napadaju životinje, ali samo šest njih napada ljude. Teški akutni respiratorni sindrom, poznatiji kao SARS, koji takođe izaziva koronavirus, usmrtio je 774 ljudi od 8.098 zaraženih kada je izbila epidemija 2002. godine.

Koliko je opasan?

Virusi korona mogu izazvati blagu prehladu, a mogu biti i smrtonosni. Ovaj novi virus je negdje između. Simptomi koje izaziva slični su simptomima prehlade, što je zabrinjavajuće, ali nije opasan koliko i SARS.

Odakle je došao?

Novi virusi otkrivaju se konstantno. Oni prelaze s jedne vrste, kod koje nisu bili primijećeni, na ljude. Koronavirusi nam dolaze od životinja - SARS je prešao s jedne vrste kineske mačke na ljude.

Koja životinja je ovdje u pitanju?

Oni koji su oboljeli povezuju se s tržnicom morske hrane u Wuhanu, gdje neki morski sisavci (kao što su beluga kitovi) mogu imati virus korona. Ipak, tržnica je krcata i divljim životinjama, šišmišima, zečevima, zmijama i te su životinje izgledniji nosioci nego morski plodovi.

Zašto Kina?

Razlog za to je najvjerojatnije veličina države i gustoća naseljenosti, kao i blizak kontakt sa životinjama koje su nosioci virusa.

Koliko lako se virus prenosi?

Najutješnija stvar u vezi s ovim virusom je to što se on izgleda ne prenosi s čovjeka na čovjeka. To je glavni problem s virusima koji inače inficiraju pluća, jer se oni lako šire i epidemije su česte budući da se lako prenose. Da se prenosi s osobe na osobu, do sada bi i zdravstveni radnici bili zaraženi, ali to se nije dogodilo. Međutim, neki stručnjaci smatraju da je još prerano tvrditi da se ova infekcija ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Koliko brzo se širi?

Za sada se ne širi brzo. Svih 59 pacijenata imali su simptome u razdoblju od 12. do 29. decembra 2019. godine, a poslije njih nije bilo novih slučajeva. Ipak, zabrinutost i oprez su i dalje prisutni, posebno zbog toga što bi moglo doći do ozbiljnog širenja virusa ako se neko od zaraženih nađe u masi koja slavi kinesku Novu godinu.

Kako kineske vlasti reagiraju?

Inficirani ljudi se liječe u izolaciji kako bi se što više smanjio rizik od širenja virusa. Stanje više od 150 ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima konstantno se nadzire kako bi se uočilo ispoljavaju li i oni neke znakove bolesti. Osim toga, tržnica morske hrane je zatvorena kako bi se očistila i dezinfikovala. Turisti se takođe kontrolišu imaju li neke simptome.

Koliko su zabrinuti stručnjaci?

"Sada kada nemamo dovoljno informacija teško je reći koliko zabrinuti trebamo biti. Sve dok ne budemo imali potvrdu izvora zaraze, neće nam biti svejedno", kaže jedan od ljekara koji proučavaju virus.

"Trebamo biti zabrinuti zbog svakog virusa s kojim se ljudi suočavaju prvi put. Kada jednom dođe u dodir s ljudskim stanicama, on može mutirati, početi se širiti brže i postati opasniji. Ne želimo mu dati priliku za to", objašnjava drugi ljekar, prenosi Index.