Dvije osobe izvučene iz ruševina zgrade u Hagu

HAG - Holandske spasilačke službe izvukle su dvije osobe iz ruševina trospratne zgrade u Hagu koja se srušila nakon eksplozije gasa.

Spasioci nastavljaju potrage za eventualno još zatrpanima, prenosi AP.

Portparol gradske službe Džon Karbol kaže da nije poznato koliko je ljudi bilo u zgradi kada je došlo do eksplozije. Vlasti sumnjaju da je riječ o eksploziji gasa.

Oštećene su i susjedne kuće, a dijelovi srušene zgrade rasuti su po ulici.

Holandska televizija RTL njuz prenosi da je eksplozija nepoznatog porijekla dovela do "rušenja kuća" i da postoji mogućnost da su ljudi zaglavljeni u ruševinama.

Lokalni novinski servis Omrup vijest navodi da je poslije eksplozije srušena samo jedna zgrada i da su na licu mjesta ekipe Hitne pomoći, policija i vatrogasci.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l