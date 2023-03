Dvije osobe poginule u iskakanju voza sa šina (FOTO/VIDEO)

KAIRO - Putnički voz iskočio je sa šina u utorak sjeverno od Kaira, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, a 16 ih je povrijeđeno, saopštile su egipatske vlasti.

Voz je izletio s šina dok je putovao kroz stanicu u gradu Kjaljub na putu za grad Menuf u delti Nila, rekli su državni tužioci u saopštenju. Rekli su da su otvorili istragu o uzroku nesreće.

Train derails and crashes into the platform at Qalyoub train station in Qalyoubiya governorate, killing one and injuring 16 pic.twitter.com/VrrRxK3jVO

Poslano je najmanje 20 kola hitne pomoći, a povrijeđeni su prebačeni u bolnice, saopštile su zdravstvene vlasti.

At least two people have been killed and 16 injured after a passenger train derailed north of Egypt's capital Cairo pic.twitter.com/bGMi9Bc0Vh