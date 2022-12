Dvije osobe poginule u požaru u ruskoj rafineriji nafte (VIDEO)

MOSKVA - Dvije su osobe poginule, a pet ih je povrijeđeno u velikom požaru koji je u četvrtak zahvatio rafineriju nafte u istočnom Sibiru, saopštile su vlasti.

Posljednjih mjeseci Rusija je bila svjedok niza neobično čestih požara koji su harali trgovačkim centrima, tvornicama i drugim objektima.

U posljednjem incidentu, rafinerija nafte u istočnosibirskom gradu Angarsku zahvatila je vatra oko 6:00 ujutro po lokalnom vremenu, saopštile su vlasti.

An explosion at an oil refinery plant, Angarsk, Irkutsk, Russia. pic.twitter.com/ZIV6gFUPQr