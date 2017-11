Dvije sedmice Londonu da odluči koliko je spreman da plati za izlazak iz EU

GETEBORG - Premijerki Britanije Terezi Mej rečeno je da ima još dvije nedjelje da učini nešto konkretno, ukoliko se nada da Evropska unija započne sa pregovorima o trgovini do kraja godine.

Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je spreman da pređe na sljedeću tačku pregovora o Brexitu, to jest o budućem odnosu Unije sa Velikom Britanijom, dodajući da London ima rok do početka sljedećeg mjeseca da postigne napredak o pitanju Zakona o izlasku iz EU i započne rješavanje problema granice sa Irskom, prenosi BBC.

Mejova je rekla da je načinjen "dobar napredak", ali da još uvijek ima stvari koje moraju da se urade.

Pregovori o Brexitu trenutno stagniraju zbog finansijske nagodbe sa Velikom Britanijom, pitanja prava građana, kao i zbog optužbe premijera Irske, Lea Varadkara, da London ne razmišlja o implikacijama Brexita po Irsku.

Glavni pregovarač EU za Brexit, Mišel Barnije, rekao je Dejvidu Dejvisu da imaju dvije nedjelje da detaljnije opišu koliko su spremni da plate EU kako bi pokrili "svoj račun" i razjasne kako će se očuvati trgovina sa Republikom Irskom i Sjevernom Irskom, nakon što Velika Britanija napusti jedinstveno tržište.

Nakon razgovora sa Mejovom, Tusk je rekao da "još mnogo" mora da se uradi u vezi britanskog "sređivanja računa" sa EU i kako će se odvijati trgovina duž granice između Sjeverne Irske i Republike Irske pošto Britanija napusti Uniju.

"Bićemo spremni da pređemo na drugu fazu već u decembru. Kako bi se to dogodilo, moramo da vidimo još napretka sa britanske strane. Ako do tada ne bude dovoljno napretka, neću biti u poziciji da predstavim nove smjernice o tranziciji i budućem odnosu na decembarskoj sjednici Evropskog savjeta. Jasno sam dao do znanja premijerki Mej da taj napredak mora da se dogodi najranije početkom decembra", rekao je Tusk, prenosi BBC.

Prije nego što je napustila samit EU u Geteborgu, Mejova je rekla da će obje strane morati da "rade zajedno" kako bi stigli do tačke u kojoj EU smatra da je postignuto dovoljno napretka da se započnu pregovori o trgovini.

Odbacila je tvrdnje da su zagovori u stagnaciji i ponovila da je njen prioritet da se što je prije moguće razgovara o "dubokom i posebnom" ekonomskom i trgovinskom partnerstvu.

"Jasno je i ja sam jasna da bi trebalo da idemo dalje zajedno", rekla je ona, prenosi BBC.

Velika Britanija saopštila je da će ispoštovati postojeće finansijske obaveze, to jest da nijednoj članici EU neće biti gore u tekućem budžetskom periodu do 2020. godine, a tu se govori o sumi od 20 milijardi evra.

EU želi da Velika Britanija doprinese i dugoročnim obavezama, što obuhvata regionalni razvoj i isplate penzija za britanske zvaničnike i penzionisano osoblje koji su u EU.

Na pitanje o tome da li će Mejova morati da spremi više novca kako bi isplatila pregovore o trgovini sa EU, premijer Švedske Stefan Lovren rekao je da Velika Britanija "mora da razjasni o čemu misli po pitanju finansijskih obaveza".

Predsjednik Francuske Emanuel Makron rekao je da se pozicija ostalih 27 članica EU nije promijenila.