Dvije žene zatrudnile sa transrodnom zatvorenicom

Transrodna zatvorenica zbog koje su zatrudnile dvije zatvorenice u jedinom ženskom zatvoru u New Jerseyju premještena je u muški zatvor.

Demi Minor, koja služi 30-godišnju kaznu jer je nožem izbola svog bivšeg usvojitelj, premještena je iz popravne ustanove Edna Mahan u popravnu ustanovu za mlade Garden State u junu.

Minor (27) se žali da su je čuvari zlostavljali tokom transfera iz jedne ustanove u drugu. U objavi na svom blogu tvrdi da se pokušala objesiti tokom transfera. Navodi da je bila meta zatvorskih službenika, a "jedan od njih joj se rugao kada je tražila da je skine i pretražuje policajka". U zasebnoj objavi navodi da je pretučena tokom premještaja.

"Prihvatila sam da sam u muškoj ustanovi, ali nisam prihvatila da sam bilo što drugo osim žene"

Rekla je da je kratko bila zatočena u državnom zatvoru u New Jerseyju, gdje su je čuvari navodno oslovljavali s "on" više od 30 puta. Minorin slučaj postao je poznat u aprilu kada je Odjel za zatvore u New Jerseyju otkrio da je odgovorna za trudnoću dviju zatvorenica.

"Prihvatila sam da sam u muškoj ustanovi, ali nisam prihvatila niti ću ikada pristati da sam bilo što drugo osim žene koja je slučajno transrodna", napisala je na svom blogu i optužila čuvare da su je maltretirali i prijetili joj. Tvrdi da joj je čuvar jednom prilikom rekao da "ovdje nema kamera, da su ovdje svi muškarci uključujući i nju".

Minor je optužila zatvor da joj je nanio nepopravljivu psihičku štetu izlažući je tim izazovnim situacijama.

"Ne znam kako je živjeti kao muškarac i odbijam se ikada vratiti takvim navikama ili ponašanju", piše na svom blogu.

Takođe se požalila da novi zatvor nema klimu ili kablovsku TV te da ne dopušta video-posjete ili LGBTQ grupe, piše Index.

"Mentalno nisam bila svoja i gubim svoju bit. Demi, koja se želi šminkati i družiti s prijateljicama, ovdje nije dopuštena", napisala je.

Zatvor koji prima trans-zatvorenike

Minor je iz Edne Mahan premještena nakon što se pokazalo da je odgovorna za trudnoću dvije zatvorenice. Ustanova s 800 zatvorenika počela je primati transrodne žene, uključujući one koje tek trebaju biti podvrgnute operaciji promjene spola nakon prošlogodišnje tužbe. Sada ima 27 trans-zatvorenika.

Minor je imala 16 godina kada je provalila u kuću Theotisa Buttsa u Gloucester Townshipu, u saveznoj državi New Jersey. Butts ju je usvojio, ali Minor više nije živjela s njim u vrijeme provale. Buttsa (69) je nekoliko puta izbola nožem, a potom je pobjegla u New York gdje je i uhićena. Nekoliko puta je osuđivana za krađu automobila.

Minor je 2020. godine započela promjenu spola.