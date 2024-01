Dvije žrtve razornog zemljotresa u Japanu, pogledajte dramatične snimke

TOKIO - Najmanje dvije osoba su poginule u razornom zemljotresu koji je danas pogodio Japan, saopštila je lokalna policija, prenosi Kjodo.

I dalje se traga za najmanje šest osoba za koje se vjeruje da se nalaze ispod ruševina.

Više od 36.000 ljudi je ostalo bez struje u prefekturi Išikava, a do sada je prijavljeno rušenje više od 30 zgrada u gradu Vajima, prenosi Rojters.

This video, uploaded about 20 minutes ago, shows a driver in Ishikawa saying this is the "first tsunami" to hit the area. Larger and more dangerous waves could follow... pic.twitter.com/fMm2s2phks