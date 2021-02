Dvoje poginulih tokom protesta u Mjanmaru

MANDALEJ - U današnjoj intervenciji policije bojevom municijom i gumenim mecim u gradu Mandaleju u Mjanmaru ubijeno je najmanje dvoje demonstranta, a nekoliko ih je teško povređeno, javljaju svjetske agencije, navodeći da je sukob između pripadnika snaga bezbednosti i demonstranata trajao više sati.

Protesti zbog vojnog puča u Mjanmaru se ne smiruju, demonstranti su izašli na ulice i danas u većem broju gradova, a među njima su pripadnici etničkih manjina, pisci, pjesnici i radnici, svi jedinstveni u zahtevu da se okonča vladavina vojne hunte i oslobode premijerka Aung San Su Ći i drugi politički pritvorenici, prenio je BBC.

Nasilje u Mandaleju izazvano je nakon što je u petak jedna mlada žena izgubila život i postala prva žrtva višednevnih protesta protiv vojne hunte.

Agencija Rojters prenosi da je jedan ljekar izjavio za sajt "Irrawaddy news" da se nekoliko ljudi sa protesta žalilo na tegobe izazvane suzavcem i da je jedna osoba ranjena tokom intervencije policie.

TW // Gun Shot , Death Today in Mandalay, Myanmar. This is the deadly proof of Junta polices are shooting and aiming directly to our innocent people to die ( head Shot) This is not internal affair. This is not Civil War. #WhatsHappeninglnMyanmar #Feb20Coup pic.twitter.com/baAO0uGfSx

Predstavnik američkog Stejt departmenta Ned Prajs izjavio je danas da SAD izražavaju žaljenje povodom smrti jedne devojke tokom protesta u Mjanmaru i osuđuju primenu sile protiv demonstranata od strane vojne hunte.

Mija Tvate Tvate Kaing koja je tek navršila 20 godina, preminula je u petak u bolnici u kojoj je bila na aparatima za održavanje u životu od 9. februara, prenio je Rojters izjavu njene porodice.

CW// Violence, This clip that RFA Burmese media took shows how the police are bullying the woman who can’t even defend herself properly. They beat the weak randomly who is on the street in Mandalay!!! Save Myanmar