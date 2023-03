Dvojica uhapšenih nakon sukoba s LGBT aktivistima ispred crkve

SIDNEJ - Dvojica muškaraca uhapšeni su nakon sukoba gomile s LGBT aktivistima ispred crkve u Sidneju, saopštila je australska policija

https://www.bbc.com/news/world-australia-65034603LGBT grupa rekla je da su "stotine krajnje desničarskih nasilnika" šakama udarale prosutne ispred crkvenog događaja kojem je prisustvovao desničarski političar Mark Latam.

Gospodin Latam je rekao da je sastanak održan kako bi se razgovaralo o "vjerskim slobodama i roditeljskim pravima".

Incident se dogodio nekoliko dana nakon sukoba između pro- i anti-transrodnih grupa u Melburnu.

Načelnik policije Novog Južnog Velsa, Šeridan Valdau rekao je da je mirne protestante napala "rulja" od oko 250 ljudi ispred crkve u Belfildu, jugozapadnom Sidneju u utorak naveče.

Staklene flaše i drugi projektili bačeni su na policajce, a 38-godišnji muškarac je gurnut na tlo i napadnut, rekla je policija.

Interventna policija pozvana je da rastjera gomilu, a dvojica muškaraca, 34 i 41 godina, uhapšeni su i optuženi za podsticanje na počinjenje kaznenih djela odnosno obični napad, rekli su.

Valdau rekla je novinarima da očekuje dalja hapšenja u srijedu dok policija pregledava snimke incidenta.

Video objavljen na Facebooku prikazuje gomilu muškaraca kako se sukobljavaju s LGBT aktivistima i čini se da ih udaraju rukama.

Latam, član desničarske populističke stranke Jedna nacija, otvoreni je kritičar učenja o "rodnoj raznovrsnosti" u školama.

Rekao je da događaj nije organizovao Jedna nacija ili on sam.

On Tuesday night One Nation politician Mark Latham spoke at an anti-Trans community meeting in Belfield. A small number of LGBTI+ activists held a peaceful speak-out more than a block away from the event which took place at St Michael’s Church Hall.