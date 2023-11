Dž. K. Rouling o novom rodnom izjašnjavanju: "Ovo je napad na prava žena"

Spisateljica Dž K. Rouling kritikovala je nova rodna pravila koja dozvoljavaju optuženima na sudu da se izjašnjavaju u kom rodu žele, rekavši da bi ona mogla da retraumatizuju žene koje su žrtve nasilja od strane muškaraca.

Autorka Harija Potera ne za svom X nalogu (nekadašnji Tviter) kritikovala je presudu glavnog sudije Južne Australije Krisa Kurakisa u kojoj se kaže da je "upotreba željene rodne zamjenice stvar poštovanja i važna komponenta za obezbjeđivanje povjerenja javnosti u pravilno sprovođenje pravde".

U presudi, koja će regulisati rad sudova u državi, navedeno je da advokati mogu da "razmotre rodne zamjenice osobe i njenu željenu titulu... ovo uključuje, ali nije ograničeno na, advokate, stranke, svedoke, tumače".

Rouling je rekla da bi to moglo da posluži kao forma zlostavljanja koja je odobrena od strane države.

"Tražiti od žene da na sudu svog muškog silovatelja ili nasilnog napadača naziva 'ona' je oblik zlostavljanja koje je odobrila država. Žene žrtve muškog nasilja su dodatno traumatizovane time što su prisiljene da govore laž", napisala je Rouling.

Presuda, objavljena u srijedu, sada je na snazi.

Rouling je bila otvorena u svojoj kritici svega što vidi kao napad na prava žena koje dolaze od strane transrodnih aktivista. Nerijetko je govorila o svojim stavovima po pitanju trans osoba, ali i korišćenja i formiranja roda, prenosi Telegraf.rs.

