Džavid: Brexit 31. oktobra sa ili bez sporazuma

LONDON - Velika Britanija može da napusti Evropsku uniju 31. oktobra bez sporazuma, uprkos zakonu koji od premijera zahtijeva da zatraži odlaganje Brexita ukoliko se sporazum ne postigne, izjavio je danas ministar finansija Sadžid Džavid.

On je odgovarajući na pitanje da li je moguć Brexit bez sporazuma rekao da jeste, prenosi Reuters.

"To nije naša preferirana opcija. Radimo vrijedno na postizanju sporazuma do 31. oktobra. Međutim, ukoliko to ne uspijemo mislim da je važno u svakom slučaju da izađemo, pa čak i bez sporazuma. Nije savršeno, ali je prikladno da 31. izađemo", rekao je Džavid za ITV.