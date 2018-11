VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je Džef Sešns podnio ostavku na mjesto državnog tužioca SAD i da će vršilac dužnosti na toj funkciji biti Metju Vitaker iz Ministarstva pravde.

Sešns je u pismu upućenom Trampu napisao da podnosi ostavku na zahtjev američkog predsjednika.

"Bila mi je čas da vršim dužnost državnog tužioca i radio sam na planu sprovođenja zakona, zasnovanog na vladavini zakona koja je sačinjavala centralni dio Vaše predizborne kampanje. Hvala Vam na pruženoj prilici, gospodine predsjedniče", navodi se u Sešnsovom pismu upućenom Trampu.

