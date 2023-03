Džefri Najs: Nalog za hapšenje Putina nije simboličan

Džefri Najs , koji je bio glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću, kaže da su vijesti o tome da je MKS izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina "izuzetno važne, a ne samo simbolične".

"To je važno jer je ovaj čovjek sada, kako bi mnogi rekli da je trebalo da bude nekoliko sedmica nakon što je rat počeo, označen kao zločinac. Ovo je sada pravi rat, pravedan rat, što se Ukrajine tiče, a zločinački vođen rat što se tiče Rusije", rekao je Najs.

Džefri je rekao da bi taj potez čak mogao da "podstakne proces Putinove smjene".

"Ima dovoljno informacija koje ukazuju na to da postoje neki nezadovoljni njegovim vođstvom", rekao je on, dodajući da bi "da se vaš vođa etiketira i tretira kao kriminalac širom svijeta" to moglo učiniti promjenu režima "prijatnijom ili privlačnijom" za Ruse, prenosi Avaz.