Džej Di Vensova pratnja napravila gaf: Na spisku se pojavio "muž" Đorđe Meloni

​Tim potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensa napravio je propust kada je novinarima koji su ga pratili na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina dostavio početni spisak učesnika privatnog ručka sa premijerkom Italije Đorđom Meloni, navodeći i prisustvo njenog supružnika, s kojim se rastala, a u jednoj od prethodnih verzija spiska gostiju, prezime Meloni bilo je napisano kao "Melon".n

Na spisku prisutnih bio je naveden "suprug" italijanske premijerke iako se ona rastala od svog partnera nakon što je uhvaćen u nepristojnom i seksističkom ponašanju u jednoj TV emisiji pre tri godine, prenijela je Ansa.

Prva italijanska premijerka ostavila je Andrea Đambruna, oca njihove devetogodišnje kćerke Đinevre, sa kojim nije bila u braku, nakon njegovih izjava koje su opisane kao "seksističke" i "šovinističke".

Đambruno je naime nazvao Melonijevu "Dinje" (Melon), aludirajući na značenje njenog prezimena, a takođe je jednoj koleginici predložio seks u troje, podsjetila je Ansa, prenosi Tanjug.

Prema konačnom spisku, ručku su prisustvovali potpredsjednik SAD sa suprugom, državni sekretar Marko Rubio sa suprugom, kao i američki ambasador u Italiji Tilman Dž. Fertita sa suprugom.

Italijansku stranu predstavljali su premijerka Đorđa Meloni, ministar spoljnih poslova Antonio Tajani sa suprugom Brunelom, diplomatski savjetnik Palate Kiđi Fabricio Sađo, šef kabineta premijerke Patricija Skurti i šef kabineta ministra Tajanija Frančesko Đenuardi.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni srela se ranije danas u Milanu sa američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom koji je doputovao na svečano otvaranje Zimske olimpijade, i poručila da je to događaj koji ilustruje zajednički sistem vrijednosti Evrope i SAD.