Džihadistkinjama bh. korijena prijeti 15 godina robije

LONDON - Tinejdžerke opisane kao džihadističke "pinap poster djevojke", porijeklom iz BiH, koje su pobjegle iz Austrije da se pridruže "Islamskoj državi", mogle bi se suočiti sa 15 godina zatvora ako se vrate, piše Daily Mail.

Samra Kešinović imala je samo 16, a njena drugarica Sabina Selimović 15 godina kada su se pridružile džihadistima u Siriji u aprilu 2014. godine.

U međuvremenu, one su se udale za borce "Islamske države" i rodile djecu i pojavile su se na više propagandnih postera i snimaka za grupu, obično okružene borcima naoružanim "kalašnjikovima".

Za ove djevojke u decembru je objavljeno da su ubijene, ali prema podacima austrijske obavještajne službe te informacije nisu tačne.

Musa el Hasan Diau iz austrijske Organizacije za deradikalizaciju (DERAD) rekao je da Samri Kešinović i Sabini Selimović prijeti robija od 15 godina ako se vrate u Austriju.

On je rekao da se one suočavaju sa mnogobrojnim optužbama - od širenja terorističke propagande do ubistva, piše list.

Takođe, u slučaju njihovog povratka u Austriju njihovu djecu bi preuzela država.

Diau je rekao da bi djecu mogli smjestiti kod porodice ukoliko se utvrdi da djeca nemaju simpatije prema islamistima.

Takođe, ove tinejdžerke bile bi saslušane kako bi se utvrdilo koliko je kod njih duboko ukorijenjena teroristička ideologija.

Diau je rekao da je veoma čest slučaj da se osobe, koje su boravile među džihadistima, vrate razočarane, ali i dalje čvrsto vjeruju u kalifat.

Sabinu i Samru regrutovao je sveštenik Ebu Tejma, odnosno Mirsad Omerović (35) iz BiH, koji trenutno služi kaznu od 20 godina zatvora u Austriji.

Tužilaštvo je saopštilo da je Omerović proputovao Evropu kao "pop zvijezda na turneji" vozeći se preskupim kolima kupljenim od novca vjernika.

On je osuđen u julu 2016. godine zbog regrutovanja više od 160 boraca za "Islamsku državu" u Siriji.

Obje djevojke su djeca izbjeglica iz BiH koji su u Austriju došli devedesetih godina 20. vijeka.

One su navodno ostavile poruku svojim porodicama prije nego što su pobjegle u kojoj je pisalo da niko ne treba da ih traži. "Nemojte nas tražiti. Služićemo Alahu i umrijećemo za njega", napisale su one.