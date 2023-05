Džil Bajden: Krunisanje kralja Čarlsa III bilo nevjerovatno za vidjeti

VAŠINGTON - Prva dama SAD Džil Bajden, koja je predstavljala Sjedinjene Američke Države na današnjem krunisanju britanskog kralja Čarlsa III, rekla je da je "takva ljepota bila u raskoši ceremonije" i da je "prosto nevjerovatno to vidjeti".

"Ne možete zamisliti taj trenutak u kojem zapravo vidite kako se stavlja kruna na glavu kralja, a zatim na glavu kraljice", rekla je ona tokom telefonskog intervjua za "AP" nakon ceremonije u Londonu.

Ona je istakla da je zaista nadrealno vidjeti i doživjeti taj trenutak.

Nijedan američki predsjednik nikada nije prisustvovao krunisanju britanskog monarha, a predsjednik Džozef Bajden je zamolio prvu damu da predstavlja SAD umjesto njega.

Bijela kuća je saopštila da je pojavljivanje Džil Bajden prvi put da je jedna američka prva dama bila prisutna na britanskom krunisanju.

Ona je na put povela jednu od svojih unuka, Finegan Bajden (23).

"Čast mi je da predstavljam narod Sjedinjenih Američkih Država i željela sam da budem ovdje", rekla je Džil Bajden.

Ona je kazala da joj je puno značilo to što je mogla da dovede Finegan, da putuju zajedno, da to dožive zajedno i da im objema to mnogo znači.

Prva dama SAD je govorila za američku agenciju dok su ona i unuka išle na popodnevni čaj nakon krunisanja u Vestminsterskoj opatiji.

"Mislimo da je to nešto tako britansko", rekla je o njihovom vremenu za čaj i dodala da je to nešto što su zaista željele da urade zajedno.

Džil Bajden je kazala da je sjedenje i gledanje ceremonije navelo da razmišlja o važnosti tradicije.

"Osjećala sam dok sam sjedela tamo, osjetila sam osećaj pristojnosti i uljudnosti koji povezuje ljude svih nacija", istakla je ona.

Prva dama SAD je juče prisustvovala prijemu u Bakingemskoj palati čiji je domaćin bio kralj Čarls.

Ona je rekla da je Čarls pričao o svom posljednjem telefonskom razgovoru sa predsjednikom SAD Džozefom Bajdenom i zamolio je da poželi sve najbolje svom suprugu.