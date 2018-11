Džonson: Sporazum o Brexitu apsolutno neprihvatljiv

LONDON - Bivši britanski ministar spoljnih poslova Boris Džonson rekao je da sporazum Londona i Brisela o Brexitu predstavlja "vazalski odnos", koji neće zaštititi Sjevernu Irsku unutar Ujedinjenog Kraljevstva, te da ga on neće podržati kada dođe pred poslanike u parlament.

Džonson je rekao da on sam nije u potpunosti vidio dogovoreni tekst sporazuma, ali da je upoznat o suštini, kao i mnogi drugi.

"To je vazalski odnos. To je praktično neprihvatljivo za svakoga ko vjeruje u demokratiju", rekao je on.

"Prvi put od odvajanja, Dablin će prema ovom sporazumu imati više ovlaštenja u nekim aspektima vezanim za Vladu Sjeverne Irske nego London. Ja zaista ne vidim kako se to može podržati", rekao je Džonson.

Ranije je Vlada premijera Tereze Mej saopštila da je dogovorila tekst sporazuma o povlačenju Londona iz EU sa Briselom, a koji će premijer u srijedu predstaviti ministrima.