Džonson: Vlada posvećena izlasku iz EU do 31. oktobra

LONDON - Premijer Velike Britanije Boris Džonson rekao je ministrima svog kabineta da je pred njima važan zadatak i da je Vlada posvećena sprovođenju Brexita do 31. oktobra.

On je danas održao prvu sjednicu Vlade, nakon što je juče preuzeo dužnost premijera od Tereze Mej i otpustio većinu ministara.

"Pred nama je važan zadatak. Svi mi smo u ovom trenutku, koji je ključan za istoriju naše zemlje, odlučni da napustimo EU 31. oktobra ili ranije, bez izgovora", rekao je DŽonson na početku sastanka.

On je dodao da kabinet neće čekati do 31. oktobra da bi sastavio "fantastičan novi plan" za Britaniju i da to znači "realizaciju prioriteta naroda". prenio je BBC.